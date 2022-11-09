“تحالف متحدون”: التعذيب الذي طال سجناء نظارة قصر عدل بعبدا حصل قبل نقلهم إليها

اوضح “تحالف متحدون” في بيان، انه “على خلفية التعذيب الذي كان قد طال قاصرا موقوفا لدى نظارة قصر عدل بعبدا وأمثاله من السجناء، والذي أثاره المحامي الدكتور رامي عليق في مؤتمره الصحافي امس، ان التعذيب وضروب المعاملة الوحشية التي كانت قد حصلت مع القاصر المشار إليه وغيره من السجناء، كانت قد جرت على يد ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية، الذين يسيئون إليها للأسف، ك “شعبة المعلومات” وسواها، قبل اقتياد الموقوفين إلى نظارة بعبدا، مع لحظ الاكتظاظ والظروف النفسية والجسدية القاسية التي يتعرض لها السجناء فيها وفي معظم النظارات والسجون على الأراضي اللبنانية، وما يقتضيه ذلك من تحرك فوري وتدخل من منظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والسجين، وبخاصة أن دولا وهيئات تدعي الديمقراطية تقوم بدعم تلك الأجهزة”.



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