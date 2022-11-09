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لبنان

حفل افتتاح مشروع تركيب أنظمة طاقة مستدامة في قيادة فوج الحدود البرية الثاني

By cedro
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أقيم قبل ظهر اليوم في قيادة فوج الحدود البرية الثاني، حفل افتتاح مشروع تركيب أنظمة طاقة مستدامة مقدمة هبة من الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني، بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن الطيار زياد هيكل ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان UNDP السيدة Melanie HAUENSTEIN وممثلة الاتحاد الأوروبي  السيدة Alessandra VIEZZER، إلى جانب عدد من الضباط.
وألقى العميد الركن الطيار هيكل كلمة جاء فيها: “مشروع الطاقة المستدامة لأجل الأمن هو جزء من أولويات الجيش في إطار مهماته التي لا تنحصر بالجانب العسكري والأمني، بل تتعداهما إلى الأمن البيئي. وأضاف: “تكتسب هذه الهبة أهمية كبيرة لأنها تدعم جهود الجيش الهادفة إلى مراقبة الحدود وضبطها، ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي لتنفيذ خطوات أخرى تخدم مصالحنا المشتركة”.
وأكدت كل من السيدة VIEZZER، والسيدة HAUENSTEIN حرص الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على دعم الجيش ولا سيما خلال المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان، بالتوازي مع تقديم المساعدة في ما خص الشأن البيئي.

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في الختام، تلا العميد الركن الطيار زياد هيكل كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش للسيدة VIEZZER، وقدّم إليها وإلى السيدة HAUENSTEIN درعين تذكاريين تقديراً لجهودهما.

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