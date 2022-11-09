أبو فاعور في معراب موفدا من جنبلاط

أبو فاعور في معراب موفدا من جنبلاط

وصل النائب ​وائل أبو فاعور​ موفدًا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​، إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية ​سمير جعجع​.