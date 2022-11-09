Homeأبو فاعور في معراب موفدا من جنبلاطلبنان أبو فاعور في معراب موفدا من جنبلاط By cedro 11/09/2022 شارك وصل النائب وائل أبو فاعور موفدًا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. مواضيع متعلقة السفير بخاري يغرّد عن العلاقة مع العشائر العربية.. ماذا قال؟ 11/09/2022 حفل افتتاح مشروع تركيب أنظمة طاقة مستدامة في قيادة فوج… 11/09/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أبوجنبلاطعاجلفاعورلبنانمعرابموفدا شارك
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