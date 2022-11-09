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نقابة الدواجن طالبت بحظر إستيراد الدجاج من بعض البلدان بخاصة البرازيل.. ما السبب؟

By cedar
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أصدرت النقابة اللبنانية للدواجن بيانا، اشارت فيه الى مشاركتها في جلسة الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، “والتي خصصت لتتبع إستخدام مادة الكولستين في الإنتاج الحيواني في لبنان ومن ضمنه الدواجن”، مؤكدة “ما أعلنته وزارة الزراعة أن قطاع الدواجن في لبنان لا يستخدم نهائيا مادة الكولستين خاصة انه صدر قرار عن وزارة الزراعة يمنع استيراده”.

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وأعلنت النقابة إستعداد المزارعين “دفع تكاليف الفحوصات اللازمة في قطاع الدواجن للتأكد من عدم إستخدام هذه المادة”، مشيرة الى “أن النقاشات أثبتت ان الكولستين مسموح استخدامه في بلدان منشأ الدجاج المستورد”، لافتة الى “ان العديد من الدول المتقدمة تمتنع لهذا السبب عن إستيراد الدجاج من البرازيل”.
 
وطالبت النقابة “على هذا الأساس، بحظر إستيراد الدجاج من البلدان التي لا تزال تسمح باستخدام الكولستين لاسيما البرازيل”.

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