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وفاة العميد الإداري المتقاعد علي فواز ونعي من قيادة الجيش

By admin


2022
تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الإداري المتقاعد علي فواز، الذي توفي بتاريخ 8 / 11 / 2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

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من مواليد: 11 / 5 / 1945 تبنين- بنت جبيل.
تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 10 / 1967، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 / 1970، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1997.
حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
متأهل وله /4/ أولاد.
أقيم المأتم بتاريخ 8 / 11 / 2022 في بلدة تبنين.
تُقبل التعازي بتاريخ 13 / 11 / 2022 اعتباراً من الساعة 9.30 لغاية الساعة 10.30 في حسينية البلدة، أو عبر الاتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
صهره السيد علي منصور: 395122/ 03
ابنته ليلى: 208578/ 03
ابنته هبة: 046467/ 76
ابنته علا: 162985/ 76

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