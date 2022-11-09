لجنة الاشغال شكلت لجنة تقصي حقائق نيابية لمتابعة موضوع المدارس المهددة بالسقوط… عطيه: المسؤول عن الاهمال سيحاسب

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطيه وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض والاعضاء النواب.

عطيه

بعد الجلسة، قال النائب عطيه: “جلستنا اليوم بحثت في موضوعين اساسيين، الاول يتعلق بالسلامة العامة في المدارس وذلك بعد الحادثة الاليمة التي حصلت في طرابلس ووفاة ماغي محمود وتضرر تلامذة، فكان لابد ان تجتمع لجنة الاشغال. بكل اسف لم يلب الدعوة وزير التربية عباس الحلبي ولم يفد احدا وكأنه غير مهتم. هذه مسؤولية مباشرة على وزير التربية وعلى الادارة وعلى كل النظام”.

اضاف: “شكلنا لجنة تقصي حقائق نيابية لمتابعة هذا الموضوع حتى النهاية، وكل نقطة دم من ماغي محمود سنتابعها الى الاخر. هذا موضوع عام، فقد جاءنا تقرير من نقابة مهندسي الشمال يفيد ان نحو 600 مبنى في الشمال مهددة بالسقوط على رؤوس الناس. المطلوب من كل بلديات لبنان ومن وزارة التربية ان تحصي وتدقق وتفتش، حتى نرى فعلا اين يوجد تهديد على سلامة وارواح اطفالنا. واقول بكل صراحة المسؤول سيحاسب وسنقوم بالادعاء الشخصي على كل من أهمل موضوع المدارس. واتمنى من الوزير ان يتحمل مسؤولياته، لان هذه مدرسة وادارة وتجمع للتلاميذ، من المعيب الاستهانة والاستهتار بحياة الناس”.

وتابع: “كما بحثنا في موضوع الطاقة المتجددة، وقطعنا شوطا كبيرا وسيساعدنا كثيرا بانتاج الكهرباء ونضع مراسيمه بشكل نهائي. واعتقد اننا خرجنا بتوصيات مهمة وتسهيلات واسعار ايضا مهمة، وابلغنا الوزير ان الكهرباء في الايام القليلة المقبلة ستكون متوافرة من 8 الى عشر ساعات. وان شاء الله يمشي الحال”.