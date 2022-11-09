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اصحاب بسطات قطعوا الطريق امام مركز شرطة بلدية طرابلس احتجاجا على قرار بإزالتها على كورنيش الميناء

By cedro
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قطع اصحاب البسطات المنتشرة على كورنيش الميناء البحري الطريق امام مركز شرطة البلدية واشعلوا الإطارات المطاطية احتجاجا على قرار القائم بأعمال البلدية ايمان الرافعي الذي قضى بإزالة المخالفات العشوائية و المنشآت حول المساحات الخضراء والتي تستخدم كمقاهي غير مرخصة والتشدد في منع التعديات وتوجيه شرطة البلدية للاستعانة بالأجهزة الأمنية عند الحاجة.

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وندد اصحاب البسطات بالقرار وطالبوا بالعودة عنه، مشيرين الى الضائقة المعيشية والى معاناتهم والى ما تعود به عليهم البسطات من مبالغ ولو ضئيلة تعينهم في معيشتهم .

وبعد التواصل مع  الرافعي أعاد المحتجون فتح الطريق ، على أن تستقبل وفدا منهم نهار غد للتداول بالإجراءات الكفيلة بحفظ السلامة العامة وبخاصة سلامة الأطفال والتزام شروط السلامة العامة وحركة المرور للمشاة بشكل آمن .

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