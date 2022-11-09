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لبنان

أميركا تتعهد بتقديم 72 مليون دولار للبنان

By cedro
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قالت سامانثا باور مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية خلال زيارة إلى بيروت إن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم 72 مليون دولار مساعدات إنسانية للبنان اليوم الأربعاء بهدف المساعدة في إطعام مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يكافحون وسط الأزمة.
وقالت باور إن المساعدات ستسمح بإضافة 660 ألف مستفيد جديد إلى قائمة الذين يتلقون الدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وذكر مسؤول بالوكالة أنه قبل الإعلان، قدمت الوكالة الأميركية بالفعل 260 مليون دولار مساعدات تنموية ومعونات للبنان في عام 2022.

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