بري تقدم بواسطة وكيله بشكوى لدى المدعي العام التمييزي بعد اطلاعه على تغريدة للقاضية عون طلب فيها الملاحقة واجراء المقتضى القانوني

بري تقدم بواسطة وكيله بشكوى لدى المدعي العام التمييزي بعد اطلاعه على تغريدة للقاضية عون طلب فيها الملاحقة واجراء المقتضى القانوني

أفادت ” الوكالة الوطنية للاعلام” ان رئيس مجلس النواب نبيه بري وفور إطلاعه على مضمون تغريدة غادة عون تقدم بواسطة وكيله المحامي الدكتور علي رحال بشكوى لدى المدعي العام التمييزي غسان عويدات للملاحقة والتحقيق واجراء المقتضى القانوني اللازم” .



تغريدة عون

وكانت القاضية غادة عون، غردت عبر حسابها على “تويتر” : “لاأعلم مدى صحة هذه المعلومة. لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة الى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية؟ من اجل الشفافية فقط!!!بمطلق الاحوال اتمنى ان يكون هناك باب في قانون رفع السرية المصرفية. والذي سانكب على دراسته.واتمنى ايضا من الحقوقيين التعليق عليه.

وارفقت عون تغريدتها ب”لائحة اسمية بامسؤولين اللبنانيين الذين لديهم حسابات مجمدة في البنوك السويسرية غير القادرين على سجب دولار واحد منها بتعليمات من الادارة الاميركية (المصدر ويكيليكس).

1- فؤاد السنيورة 9,1 مليار دولار.

2 – نجيب ميقاتي 7و8 مليار دولار.

3 – طه ميقاتي: 6,8 مليار دولار.

4 – نبيه بري 6,3 مليار دولار.

5- ميشال المر 5,9 مليار دولار.

6 – سعد الدين الحريري 5,9 مليار دولار.

7 – رندا بري 6,3 مليار دولار.

8 – رياض سلامة 5 مليار دولار.

9 – وليد جنبلاط 4,6 مليار دولار.

10 – الياس المر 3,6 مليار دولار.

11 – نعمت فريم 2,6 مليار دولار.

12 – عبد الله بري 2 مليار دولار.

13 – ميشال سليمان 2 مليار دولار.

14 – نقولا فتوش 1,9 مليار دولار.

15 – فؤاد مخزومي 1,9 مليار دولار.

16 – ميريام سكاف 1,6 مليار دولار.

17 – بولا يعقوبيان 1,2 مليار دولار.

بالاضافة الى مئات الاسماء التي رصيدها يتراوح بين نص مليار دولار صعودا حتى مليار دولار. وهناك المئات ايضا اموالهم مودعة في البنوك الاميركية والفرنسية ستصدر لائحة باغلبيتهم تباعا.

للاسف هذا لبنان وهؤلاء زعمائه. ويجب على الشعب اللبناني ان يعرف اين مقدرات البلاد”.