Homeاوجيرو: توقف الخدمات في سنترال الشياحلبنان اوجيرو: توقف الخدمات في سنترال الشياح By cedro 11/09/2022 شارك أعلنت “اوجيرو” عبر موقعها على “تويتر” أن “عطلا طرأ في سنترال الشياح بسبب الضغط على المولدات، مما أدى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة”. مواضيع متعلقة السفير بخاري يغرّد عن العلاقة مع العشائر العربية.. ماذا قال؟ 11/09/2022 حفل افتتاح مشروع تركيب أنظمة طاقة مستدامة في قيادة فوج… 11/09/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الخدماتالشياحاوجيروتوقفسنترالعاجللبنان شارك
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