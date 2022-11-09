Homeعملية فرار جماعية من سجن أميون.. تفاصيللبنان عملية فرار جماعية من سجن أميون.. تفاصيل By admin 11/09/2022 شارك عملية فرار جماعية من سجن أميون أفادت معلومات عن فرار 18 موقوفاً من سجن أميون في الكورة، هم: فلسطينيان و4 سوريين و12 لبنانيا. مواضيع متعلقة السفير بخاري يغرّد عن العلاقة مع العشائر العربية.. ماذا قال؟ 11/09/2022 حفل افتتاح مشروع تركيب أنظمة طاقة مستدامة في قيادة فوج… 11/09/2022 ومعظم مناطق الشمال تشهد تشدّدا أمنيا بحثا عن السجناء الفارين. مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أميونتفاصيلجماعيةسجنعاجلعمليةفرارلبنان شارك
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