عملية فرار جماعية من سجن أميون.. تفاصيل

عملية فرار جماعية من سجن أميون

أفادت معلومات عن فرار 18 موقوفاً من سجن أميون في الكورة، هم: فلسطينيان و4 سوريين و12 لبنانيا.

ومعظم مناطق الشمال تشهد تشدّدا أمنيا بحثا عن السجناء الفارين.