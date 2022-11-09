Home10 جرحى في 8 حوادث سير خلال 24 ساعةلبنان 10 جرحى في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة By admin 11/09/2022 شارك أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط 10 جرحى في 8 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية. مواضيع متعلقة السفير بخاري يغرّد عن العلاقة مع العشائر العربية.. ماذا قال؟ 11/09/2022 حفل افتتاح مشروع تركيب أنظمة طاقة مستدامة في قيادة فوج… 11/09/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. جرحىحوادثخلالساعةسيرعاجللبنان شارك
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