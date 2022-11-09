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10 جرحى في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة

By admin
10 جرحى في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة

أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط 10 جرحى في 8 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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