المرابطون: حضور ميقاتي اجتماعا مغلقا في حضور وزيرة اسرائيلية أمر مرفوض ومدان

أصدرت “حركة الناصريين المستقلين-المرابطون” بيانا، رأت فيه أن “حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا مغلقا في حضور وزيرة اسرائيلية، هو أمر مرفوض ومدان، والتبرير بخفة عن من هو الداعي إلى عقد هذه الجلسة المغلقة بحضور هذه الوزيرة اليهودية العدوة هو تبرير أقبح من الذنب”.

وطالب المرابطون “المجلس النيابي بعقد جلسة استثنائية للبحث في خطورة هذا التصرف، الذي نضعه بخانة خرق الدستور اللبناني، وبخاصة في مقدمته”،

وأضاف البيان: “كما وإننا نضع هذا الواقع المرفوض وطنيا وقوميا أمام النواب ال٥٤، الذين منحوا أصواتهم لتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة في المرحلة السابقة”.