العثور على امرأة مفقودة في احراج غادير ونقلها الى مستشفى سيدة لبنان في جونية

العثور على امرأة مفقودة في احراج غادير ونقلها الى مستشفى سيدة لبنان في جونية

أشار الدفاع المدني اللبناني عبر حسابه على “تويتر” إلى “العثور على امرأة مفقودة في احراج غادير”، وقد تم نقلها الى مستشفى سيدة لبنان في جونية.