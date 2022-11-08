Homeالعثور على امرأة مفقودة في احراج غادير ونقلها الى مستشفى سيدة لبنان في جونيةلبنان العثور على امرأة مفقودة في احراج غادير ونقلها الى مستشفى سيدة لبنان في جونية By cedro 11/08/2022 شارك أشار الدفاع المدني اللبناني عبر حسابه على “تويتر” إلى “العثور على امرأة مفقودة في احراج غادير”، وقد تم نقلها الى مستشفى سيدة لبنان في جونية. مواضيع متعلقة المرابطون: حضور ميقاتي اجتماعا مغلقا في حضور وزيرة… 11/08/2022 600 ألف لقاح تصل غداً.. الكوليرا «أخاف» فرق «جودو» فاعتذرتْ… 11/08/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. احراجالعثورامرأةجونيةسيدةعاجلغاديرلبنانمستشفىمفقودةونقلها شارك
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