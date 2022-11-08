تنفيد تمرين SOFEX 2022 السنوي في مناطق لبنانية مختلفة

في إطار التمارين السنوية التي تنفذها المؤسسة العسكرية بهدف الحفاظ على الجهوزية ورفع مستوى احتراف عناصرها، تشارك وحدات من الجيش في تنفيذ تمرين SOFEX 2022 الذي يقام سنويًّا بالتعاون مع فرق تدريب أميركية وبريطانية.

يشمل التمرين محاكاة لعمليات مكافحة الإرهاب ودهم مطلوبين والتعامل مع مخلين بالأمن ومرتكبي أعمال شغب وحماية مؤسسات عامة وخاصة ومنشآت ومَرافق حيوية في مناطق لبنانية مختلفة، وذلك لمدة خمسة أيام حتى تاريخ ٢٠٢٢/١١/١١ ضمناً

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