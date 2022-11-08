ميقاتي عن اجتماع حضره بمشاركة وزيرة إسرائيلية: ضجة معروفة الأهداف

بعدما التداول الإعلامي بخبر مشاركة وزيرة إسرائيلية في ورشة عمل متخصّصة في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ ضمت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جانب وفدي العراق وفلسطين، أوضح ميقاتي أن الاجتماع الموّسع تم بدعوة من رئيسي مصر وقبرص وبحضورهما وبمشاركة دولية وعربية واسعة، على غرار سائر فاعليات “مؤتمر المناخ”، ولم يتخلله على الإطلاق أي تواصل مع أي مسؤول اسرائيلي.

واعتبر أن “الضجة التي يفتعلها الإعلام الاسرائيلي في هكذا مؤتمرات باتت معروفة الأهداف، فاقتضى التوضيح”.