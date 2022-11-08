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لبنان

ميقاتي عن اجتماع حضره بمشاركة وزيرة إسرائيلية: ضجة معروفة الأهداف

By admin


بعدما التداول الإعلامي بخبر مشاركة وزيرة إسرائيلية في ورشة عمل متخصّصة في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ ضمت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جانب وفدي العراق وفلسطين، أوضح ميقاتي أن الاجتماع الموّسع تم بدعوة من رئيسي مصر وقبرص وبحضورهما وبمشاركة دولية وعربية واسعة، على غرار سائر فاعليات “مؤتمر المناخ”، ولم يتخلله على الإطلاق أي تواصل مع أي مسؤول اسرائيلي.

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واعتبر أن “الضجة التي يفتعلها الإعلام الاسرائيلي في هكذا مؤتمرات باتت معروفة الأهداف، فاقتضى التوضيح”.

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