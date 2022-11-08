ترك رامي عليق وابراهيم بيضون

كشفت معلومات قناة “الجديد”، أنّ “المدّعية العامّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، اتّخذت قرارًا بترك المحامي رامي عليق والمودع ابراهيم بيضون، بعد توقيفهما في قضية اقتحام مصرف الاعتماد اللبناني في الحازمية”.

وأشارت إلى أنّ “القاضية غادة عون أحالت المودع الموقوف علي الساحلي وكاترين العلي الّتي كانت برفقته، إلى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور”.

وكان قد أعلن تحالف “متحدون”، في وقت سابق اليوم، أنّه “تمّ نقل المحامي رامي عليق إلى طوارئ مستشفى الحياة، بعد تدهور حالته الصحّيّة”، مؤكّدًا أنّ “جسدنا ضعيف لكنّ نبضنا قوي”.