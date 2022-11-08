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لبنان

اهالي الدوير الجنوبية حذروا من كارثة صحية وبيئية

By cedar
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حذر اهالي بلدة الدوير الجنوبية من كارثة صحية وبيئية جراء تكدس كميات كبيرة من النفايات بمحاذاة البئر الارتوازية التي تتغذى منها احياء في البلدة بمياه الشفه، خصوصا بعد تساقط  الامطار بغزارة امس  واختلاط المياه بعصارة النفايات التي نفذت الى جوف الارض.

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يذكر ان البلدة التي يتجاوز عدد سكانها 15 الف نسمة، تعاني من تكدس النفايات في بعض شوارعها واحيائها، ما يهدد بالاصابة بالتلوث والكوليرا الشائعة التفشي في هذه الفترة .

وناشد سكان حي زبيب الجهات المختصة رفع النفايات سريعا، نظرا لما ينبعث منها من روائح كريهة وحشرات، خصوصا بعد اختلاط مياه الامطار بعصارة النفايات. وقد اعلن احد ابناء الحي عزمه رفع النفايات على عاتقه الخاص، لكن الوجهة التي سترمى فيها هذه النفايات غير معروفة.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

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