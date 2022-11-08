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لبنان

مستخدمو وموظفو هيئة ادارة السير والآليات اعلنوا التوقف القسري عن العمل.. إلى متى؟ 

By cedar
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صدر عن مستخدمي وموظفي “هيئة ادارة السير والاليات والمركبات”، بيان، لفت الى انه “نظرا لعدم تلبية مطالبنا المتكررة لناحية تحسين الرواتب وملحقاتها التي فقدت قيمتها اساسا ونظرا لكوننا المؤسسة الوحيدة التي تم حرمانها من اي مساعدة اجتماعية خلافا لمبدأ المساواة والعدالة والانصاف بين الموظفين، ناهيك عن عدم تقاضينا رواتبنا عن الشهر الحالي حتى تاريخه، ونظرا لعدم تزويد الهيئة بالمستلزمات الضرورية لضمان حسن سير المرفق العام…، ونظرا لخلو مراكز عائده للهيئة من العديد من الموظفين وكذلك رؤساء الاقسام بسبب التحقيقات الراهنه والتوقيفات المتلاحقة، مما يشكل ضغطا حادا على باقي الموظفين في تنفيذ المعاملات نظرا لقلة العدد المطلوب لانجاز المهام.
 
بناء على ما تقدم، نعلن التوقف القسري عن العمل الى حين توفير البيئة الملائمة لاداء مهامنا، علما اننا جميعا تحت سقف القانون والعدالة”.

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