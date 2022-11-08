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تلف 15 كيلو غراما من اللحمة المثلجة والمخزنة بطريقة غير سليمة في حارة حريك

By cedro


سطر المراقبون الصحيون في بلدية حارة حريك ، بالتعاون مع مراقبي اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية خلال جولتهم اليومية على المنشآت الغذائية،  محضر تلف ل 15 كيلو غراما من اللحمة المثلجة والمخزنة بطريقة غير سليمة داخل ملحمة ومطعم مشاوي ضمن نطاق عملها البلدي، كما وجد على اللحوم علامات فساد، إضافة الى غياب النظافة العامة ووجود رائحة كريهة في المكان. وعليه تم اقفال المنشأة لحين تسوية اوضاعها وتسطير محضر ضبط. 
كما وتستمر حملة أخذ العينات من محلات بيع مياه الشرب للتأكد من سلامتها.

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