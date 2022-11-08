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لبنان

الأدوية المزورة والمهربة تغزو لبنان!

By cedro
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أشار نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة إلى أنه, “لا يزال جزء من الأدوية مدعومة مع ميزانية غير كافية تتصرف بها ووزارة الصحة لكنها غير كافية لتلبية حاجة السوق، وأخرى غير مدعومة لا تغطيها الشركات الضامنة، هناك شبكات لتهريب الأدوية إلى لبنان”.

وأضاف جبارة في حديثٍ لـ”صوت لبنان”: “هناك عدد كبير من الأدوية التي يُقال أنها من تركيا تكون مزورة، وتهريب الدواء خلق سوق سوداء وبيعه بسعر مرتفع”.

كما أشار إلى أن “دواء الربو موجود لدي وهو مدعوم، ونظام تتبع الأدوية الذي تقوم بها الوزارة يساعد في ايصال الدواء إلى المريض المحتاج”.

ولفت جبارة إلى أنه “هناك سوق سوداء يقوم بشراء الادوية المدعومة ومن ثم القيام بإعادة بيعها بسعر غير مدعوم ،80% من أموال الدعم تذهب إلى أدوية الأمراض المستعصية”.

وختم: “يجب تسديد ديون الشركات المستوردة ، ما بين المضاربة غير المشروعة والسوق السوداء والدواء المدعوم أصبح مدخولهم متدني”.

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