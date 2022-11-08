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لبنان

بيان عن الاحوال الشخصية يتعلق بإعطاء الجنسية لغير لبنانيين

By admin


صدر عن المديرية العامة للاحوال الشخصية البيان الآتي: 

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“دأبت بعض وسائل الاعلام منذ فترة، كما بعض الشخصيات السياسية والاعلامية، على التلميح بشكل مباشر او بصورة غير مباشرة، عن وجود ملفات لدى هذه المديرية لتجنيس اشخاص، وانها تتابع هذا الموضوع مع الجهات المعنية. 

يهم المديرية العامة للاحوال الشخصية ان تشدد على انها لطالما اعتمدت الشفافية في التعاطي مع المواطنين والرأي العام، وعليه، فهي تؤكد انها لم تتسلم اي ملف يتعلق باعطاء الجنسية لغير لبنانيين، وانها لم تعمد في السابق ولا حالياً الى التنسيق مع اي جهة رسمية كانت او سياسية في هذا الموضوع، وبالتالي لم ترفع حتماً اي اسماء لمعالي وزير الداخلية والبلديات، وكل ما يقال في هذا السياق يصب في اطار المعلومات غير المؤكدة. 

وتتمنى المديرية العامة للاحوال الشخصية على وسائل الاعلام، مراجعتها في اي موضوع يعنيها بغية الحصول على المعلومات الدقيقة، وكي لا تقع ضحية معلومات ناقصة او غير صحيحة”.

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