Homeقـتـيـلان و14 جريحا في 10 حوادث سير خلال 24 ساعةلبنان قـتـيـلان و14 جريحا في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة By admin 11/08/2022 شارك أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط قتيلين و14 جريحا في 10 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية. مواضيع متعلقة المرابطون: حضور ميقاتي اجتماعا مغلقا في حضور وزيرة… 11/08/2022 600 ألف لقاح تصل غداً.. الكوليرا «أخاف» فرق «جودو» فاعتذرتْ… 11/08/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. جريحاحوادثخلالساعةسيرعاجلقـتـيـلانقتيلانلبنان شارك
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