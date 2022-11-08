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قـتـيـلان و14 جريحا في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة

By admin
قتيلان و14 جريحا في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة

أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط قتيلين و14 جريحا في 10 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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