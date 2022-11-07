سحب مياه من داخل منزل في المريجة

عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢١:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/١١/٠٧ على سحب كمية من المياه تجمعت جراء كثافة المتساقطات داخل منزل في المريجة – ضاحية بيروت الجنوبية. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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