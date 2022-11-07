Homeسحب مياه من داخل منزل في المريجةلبنان سحب مياه من داخل منزل في المريجة By cedro 11/07/2022 شارك عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢١:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/١١/٠٧ على سحب كمية من المياه تجمعت جراء كثافة المتساقطات داخل منزل في المريجة – ضاحية بيروت الجنوبية. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات. مواضيع متعلقة مصلحة الابحاث الزراعية: رغم التحذيرات ها هي الأمطار تتسبّب… 11/07/2022 باسيل يتطلع إلى دمشق بعدما فقد الأمل من دعم الحزب ولقاء… 11/07/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. المريجةسحبعاجللبنانمنزلمياه شارك
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