Homeقـتـيـل نتيجة حادث صدم على طريق حلبا القبياتلبنان قـتـيـل نتيجة حادث صدم على طريق حلبا القبيات By admin 11/07/2022 شارك التحكم المروري: حادث صدم على طريق عام حلبا القبيات محلة التليل نتج عنه قتيل مواضيع متعلقة مصلحة الابحاث الزراعية: رغم التحذيرات ها هي الأمطار تتسبّب… 11/07/2022 باسيل يتطلع إلى دمشق بعدما فقد الأمل من دعم الحزب ولقاء… 11/07/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. القبياتحادثحلباصدمطريقعاجلقـتـيـللبناننتيجة شارك
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