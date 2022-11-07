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لبنان

منصور أصدر 9 مذكرات توقيف وجاهية في ملف النافعة

By cedro
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استجوب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور اليوم 9 موقوفين في ملف “النافعة” المحال امامه من النيابة العامة في جبل لبنان، استنادا إلى التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات.

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وبعد أن استجوب الموقوفين المدعى عليهم بجرائم رشوة وقبض مبالغ مالية من معقبي معاملات، على مدى أكثر من 5 ساعات، أصدر القاضي منصور مذكرات توقيف وجاهية بحقهم جميعا، على أن يستجوب باقي الموقوفين في الملف تباعا تمهيدا لاتخاذ الاجراءت اللازمة بحقهم.

الى ذلك، استجوب القاضي منصور موقوفا بجرم سرقة أسلاك كهربائية عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

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