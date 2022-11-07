حريق داخل شاحنة في ارزون

‏أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٧:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/١١/٠٧ حريقاً شب داخل شاحنة لنقل الاسمنت في ارزون-صور.

‏وقد اقتصرت الاضرار على الماديات

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