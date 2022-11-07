انهيار سقف شقة وشرفتها في صور

انهار سقف شقة مع شرفتها في صور عند السادسة صباحا، من دون وقوع اصابات بشرية. وقد عمل الدفاع المدني في كشافة الرسالة على اخلاء المبنى المنهار من السكان، والمكون من ٦ طبقات، كما حضر عمال بلدية صور والقوى الامن الداخلي واقفلوا الطريق المؤدي الى المبنى حفاظا على السلامة العامة، في حين تسبب الانهيار باضرار جسيمة في المبنى الجديد وفي السيارات التي كانت مركونة الى جانب الطريق، وفي عدد من المحال التجارية. وتعمل البلدية والدفاع المدني وكشافة الرسالة على تدعيم اثاث الشقق.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.