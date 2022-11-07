Homeالعثور على مواطن جـثـة هامدة داخل منزله في العباسيةلبنان العثور على مواطن جـثـة هامدة داخل منزله في العباسية By cedro 11/07/2022 شارك عثر على المواطن ح. ف 60 عاماً مشنوقاً داخل منزله الذي يعيش فيه وحيداً في بلدته العباسية قضاء صور . مواضيع متعلقة مصلحة الابحاث الزراعية: رغم التحذيرات ها هي الأمطار تتسبّب… 11/07/2022 باسيل يتطلع إلى دمشق بعدما فقد الأمل من دعم الحزب ولقاء… 11/07/2022 على الفور، حضرت القوى الأمنية من مخفر العباسية والطبيب الشرعي وبوشرت التحقيقات. مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. العباسيةالعثورجـثـةعاجللبنانمنزلهمواطنهامدة شارك
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