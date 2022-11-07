العثور على مواطن جـثـة هامدة داخل منزله في العباسية

العثور على مواطن جـثـة هامدة داخل منزله في العباسية

عثر على المواطن ح. ف 60 عاماً مشنوقاً داخل منزله الذي يعيش فيه وحيداً في بلدته العباسية قضاء صور .

على الفور، حضرت القوى الأمنية من مخفر العباسية والطبيب الشرعي وبوشرت التحقيقات.