Homeاشتباكات بين عائلتين في الهرمل واطلاق نار كثيف وقذائف صاروخيةلبنان اشتباكات بين عائلتين في الهرمل واطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية By cedro 11/07/2022 شارك افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بان منطقة الهرمل تشهد منذ بعض الوقت ، اشتباكات بين آل حماده وآل عواد تخللها اطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية ، من دون معرفة الاسباب حتى الساعة. مواضيع متعلقة مصلحة الابحاث الزراعية: رغم التحذيرات ها هي الأمطار تتسبّب… 11/07/2022 باسيل يتطلع إلى دمشق بعدما فقد الأمل من دعم الحزب ولقاء… 11/07/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. اشتباكاتالهرملصاروخيةعائلتينعاجلكثيفلبناننارواطلاقوقذائف شارك
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