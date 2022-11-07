اشتباكات بين عائلتين في الهرمل واطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بان منطقة الهرمل تشهد منذ بعض الوقت ، اشتباكات بين آل حماده وآل عواد تخللها اطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية ، من دون معرفة الاسباب حتى الساعة.

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