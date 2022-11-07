مجلس البيئة في القبيات لنصار: منذ متى تقرر الوزارات اقامة مشاريع في خراج بلدة ما دون الرجوع الى بلديتها؟

وجه مجلس البيئة في القبيات رسالة مفتوحة إلى وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار، استهجن فيها “طلبكم الرقم ١/١٠٨٤ المقدم من جانبكم إلى وزير المالية وبتاريخ ١ أيلول ٢٠٢٢، بهدف تخصيص قسم من العقار الرقم ٣٤٩٨ والذي يقع في غابة تلة العلية المطلة على أحياء القبيات السكنية، لمصلحة وزارة السياحة، لإقامة مشروع سياحي ديني لا مماثل له في العالم”.وقال: “نتفاجئ بهذا الخبر الذي نشرته وزارة السياحة، منذ متى تقرر الوزارات هكذا مشاريع في غابات ملك الجمهورية وفي خراج بلدة ما، من دون الرجوع إلى أهالي البلدة وبلديتها ومرجعياتها المدنية والدينية لعرض المشروع عليهم، وهو مشروع ما زال سريا، وأخذ موافقتهم من بعد إقامة دراسة الأثر البيئي والجدوى من المشروع الباهظ التكاليف والذي ستقوم به وزارة السياحة ودولتنا لا تملك فلسا؟”وختم: “مع كل التقدير الذي نكنه لجهودكم الهادفة إلى دعم السياحة في كل أرجاء الوطن، نتمنى على معاليكم عرض المشروع على الناس ومناقشته معهم كمرحلة أولى قبل العمل على تخصيص أجزاء من غاباتنا التي عانت الأمرين جراء الحرائق والقطع والزحف العمراني”.

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