معادلة سليمان فرنجية – نواف سلام صعبة التحقيق؟

نواف سلام

على الخط الرئاسي، برزت خلال الايام القليلة الماضية معادلة سليمان فرنجية مقابل نواف سلام، أي رئيس جمهورية محسوب على الخط الممانع، مقابل رئيس حكومة محسوب على الخط المعارض، وفي هذا الاطار، ووفق إتصالات «الديار»، افدنا بأنّ هذه المعادلة غير مطروحة، وانّ الاسمين غير مرتبطين ببعضهما، حتى انّ نائباً معارضاً علّق ضاحكاً بالقول:» ما بيجمعن شي، صعبة يتفقوا مع بعضن»، مما يشير الى انّ المعادلة المذكورة صعبة التحقيق حالياً، لكن لاحقاً كل شيء وارد، خصوصاً انّ سلام غير مرفوض من قبل المعارضة، لكن بالتأكيد الكل ينتظر تلك التسوية الخارجية التي توصل عادة الرئيس الى بعبدا.