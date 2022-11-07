قـتـيـل صباحاً على اوتوستراد ⁧‫مستيتا‬⁩ – جبيل

التحكم المروري: الساعة 6:00 من تاريخه حصل حادث صدم على اوتوستراد ⁧‫مستيتا‬⁩ باتجاه ⁧‫جبيل‬⁩ نتج عنه قتيل

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