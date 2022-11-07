Homeقـتـيـل صباحاً على اوتوستراد مستيتا – جبيللبنان قـتـيـل صباحاً على اوتوستراد مستيتا – جبيل By admin 11/07/2022 شارك التحكم المروري: الساعة 6:00 من تاريخه حصل حادث صدم على اوتوستراد مستيتا باتجاه جبيل نتج عنه قتيل مواضيع متعلقة مصلحة الابحاث الزراعية: رغم التحذيرات ها هي الأمطار تتسبّب… 11/07/2022 باسيل يتطلع إلى دمشق بعدما فقد الأمل من دعم الحزب ولقاء… 11/07/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. اللوتو اللبناني الإثنين 5-11-2018اوتوسترادجبيلصباحاقـتـيـلقتيللبنانمستيتا شارك
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