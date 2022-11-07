Cedar News
Lebanon News


لبنان

لو كان ميشال عون “الرئيس الفعلي” للجمهورية…

By admin
ميشال عون

كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: فيما لبنان هو بأمسّ الحاجة لرئاسة تتحلّى بكثير من التجرّد والقدرة على الجمع والإستيعاب إنسجاماً مع مقولة الرئيس “بيّ الكل”، أدّى إنكفاء عون وتحكيم قبضة صهره على عهده، الى تسديد الضربة تلو الأخرى بوجه العهد، فمُنِيَ بخسائر سياسية متتالية تجلّت بسقوط تدريجي لكل التفاهمات التي سبقت أو واكبت وصول عون الى رئاسة الجمهورية، بدءاً من “تفاهم معراب” ومروراً بسقطة «البلطجي» مع الرئيس بري، الى حادثة “قبرشمون” مع جنبلاط والإنقطاع المستمرّ مع “تيار المردة”، وصولاً إلى سقوط التسوية التاريخية مع “تيار المستقبل”.

مواضيع متعلقة

مصلحة الابحاث الزراعية: رغم التحذيرات ها هي الأمطار تتسبّب…

باسيل يتطلع إلى دمشق بعدما فقد الأمل من دعم الحزب ولقاء…

ولولا حبل النجاة الممدود باستمرار من “حزب الله”، لكان العهد وجد نفسه في عزلة تامّة ومتروكاً وحيداً على الإطلاق.أما في ما يخصّ الخسائر الشعبية، فأرقامها موثّقة في أكثر من محطة واستحقاق، وقد كانت ثورة 17 تشرين 2019، المحطّة الأكثر تعبيراً عن الحالة المنتفضة على الطبقة السياسية وعلى رأسها سيّد العهد وصهره، الذي نال حصة الأسد من الغضب الشعبي والرفض العارم لأدائه ولشخصه ولاختزاله المشهد الرئاسي خلال السنوات الأولى للعهد على حساب الرئيس الفعلي للبلاد.وما الأزمة الحكومية الأخيرة، إلّا حلقة جديدة من مسلسل Déja vu عند كلّ محطة لتأليف حكومة، وشكّلت إستمرارية للنهج نفسه الذي حكم رئاسة عون منذ بدايتها. وعوض أن يستثمر الرئيس عون ما تبقّى من فترة في عهده لتحريك عجلة التحسّن الاقتصادي ووقف النزيف وتطويق الانهيارات، ما قد ينعكس إيجاباً على رصيده و”تركته” بعد إتمام ولايته، إختار أن يضحّي بما تبقّى منها في معركة تحسين ظروف باسيل السياسية ولو على حساب مصلحته المباشرة، ناهيك عن مصلحة اللبنانيين في ظلّ الإنهيار الاقتصادي والمالي والإجتماعي غير المسبوق الذي يمرّون به.ماذا لو كان ميشال عون رئيساً للجمهورية؟ كيف سيكون عهده لو مارس دوره الفعلي عوضاً عن تجييره الى باسيل بحساباته واعتباراته الخاصة، التي تبيّن أنّها لا تتطابق بالضرورة مع المصلحة الوطنية العامة؟

الأكيد أنّ عهد الرئيس عون كان فرصة، هدرت أمام عينيه وعيون اللبنانيين، والمسيحيين خصوصاً، وقد لا تتكرر. والأكيد أيضاً أنّ العونيين دفعوا قبل غيرهم أثمان الفرصة الضائعة… بدليل ما يتعرّضون له من باسيل تحديداً في زمن الاستحقاق الرئاسي.
من الواضح أنّ الضغط مع الوقت سيتعاظم، وسيضطر رئيس التيار للتعامل مع حالة «غير مسالمة» ضمن تكتله ستفعل ما بوسعها لكي لا تبقي الرئاسة أسيرة معارك باسيل الدونكيشوتية.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

مواضيع تهمك
لبنان

مخاوف من فراغ رئاسي مديد يستنزف قدرة لبنان «على التحمّل»

لبنان

بالصورة.. المواطنون عالقون في مستنقعات المياه علي اوتوستراد جل الديب ويستغيثون

لبنان

سحب مياه من داخل منزل في المريجة

لبنان

الدفاع المدني طلب من السائقين الحذر أثناء سلوك طريق مفترق عرمون بإتجاه الشويفات لترسب…

لبنان

حمية: فرق متعهدي الوزارة ما زالت تعمل وستبقى على جهوزيتها طوال الليل وفي كل أيام…

لبنان

قـتـيـل نتيجة حادث صدم على طريق حلبا القبيات

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

منصور أصدر 9 مذكرات توقيف وجاهية في ملف النافعة

وزارة الصحة: 12 إصابة جديدة بالكوليرا.. ماذا عن الوفيات؟

حريق داخل شقة سكنية واخلاء السكان في البترون

زحمة سير خانقة على المسلك الشرقي لاوتوستراد جبيل –…

حريق داخل شاحنة في ارزون

1 من 1٬054

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More