إخماد حريق داخون داخل مطعم في الصرفند

‏أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٨:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/١١/٠٦ حريقاً شب في داخون داخل احد المطاعم في الصرفند-الزهراني.

‏وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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