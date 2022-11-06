هروب موقوف مصاب من مستشفى راغب حرب في النبطية متهم بأحداث مشغرة

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في النبطية ان موقوفا مصابا تمكن عصر اليوم من الهروب من مستشفى الشيخ راغب حرب في تول – النبطية حيث يعالج من اصابة اثر احداث بلدة مشغرة التي وقعت منذ اقل من شهر بين عائلة شنوك المعروفين بآل شرف وعائلة العمار وادت الى مقتل شخصين حينها.

وفي التفاصيل ان م.ع. شنوك ( المعروف بآل شرف) كان موقوفا لدى النيابة العامة العسكرية لاتهامه بأحداث بلدة مشغرة وهو مصاب وكان يعالج في مسشتفى الشيخ راغب حرب في تول ، وتتم حراسته من قبل عنصرين من قوى الامن الداخلي ، واستغل شنوك بعد ظهر اليوم دخول احد العناصر المولجة بحراسته الى المرحاض، فباغت العنصر الاخر وهرب من غرفته وتوارى، وعلى الفور نفذت دوريات من قوى الامن الداخلي عمليات تفتيش في محيط المستشفى والمنطقة المجاورة دون جدوى.

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