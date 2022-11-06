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لبنان

يتدخل في الصغيرة والكبيرة… قاسم ينتقد بخاري: يريد ملئ فراغ الحريري

By cedro


شدّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن, “أميركا تحاول أن تفرض شروطها في لبنان من أجل إراحة إسرائيل، وأن موقف المقاومة في التفاهم الاخير حول ترسيم الحدود البحرية لم يعجب لا أميركا ولا السعودية وغيرهما”.

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وقال الشيخ نعيم قاسم في حديثٍة لوكالة فارس: “إنَّ المقاومة هي درع حقيقي لقوة لبنان، وإنجازاتها العظيمة لا تنسجم مع رؤية أميركا والسعودية، ولذا يعملون على إنهاء دور المقاومة، لكن هذا الأمر أصبح وراءنا لأنَّ الإنجازات التي تحققت كرَّست المقاومة كحاجة ضرورية للبنان”.

وأكّد قاسم أنَّ, “الأزمة السياسية المزمنة في لبنان لها عدة أسباب مثل طبيعة النظام السياسي الطائفي والسياسات الاقتصادية والتنموية التي تقررت خلال العقود الثلاثة الماضية، والفساد المستشري والتدخلات الاميركية السافرة”.

وأشار إلى أنَّ, “حزب الله لم يدعو خلال هذه الفترة تعديل أو تغيير النظام السياسي المرتبط بالطائف نظرًا للحساسيات الموجودة في لبنان، ولأنَّ المشكلة ليست أساسًا في التعديل أو عدمه، وإنما فلنطبق أولاً ما ورد في الطائف وبعد ذلك نرى إذا كان المطلوب إجراء تعديلات أم لا”.

وانتقد قاسم ما يقوم به السفير السعودي وتدخله في الصغيرة والكبيرة في لبنان قائلا: “إنه يريد أن يملأ الفراغ السياسي الذي نشأ بعد كفّ يدّ الرئيس الحريري عن العمل في لبنان وهو يحاول أن يتدخل في كل الأمور، وهذا أمر لا يتناسب مع مصلحة لبنان واللبنانيين”.

ورأى بأنَّ, “أوّل خطوة من خطوات الإصلاح هي انتخاب رئيس للجمهورية، وثاني خطوة هي تشكيل حكومة لبنانية، وثالث خطوة هي إقرار خطة الإنقاذ أو التعافي أو الإصلاح”.

ولفت إلى أنَّ, “المطلوب هو أن تُنجَزْ خطة للإصلاح لمعرفة كيف ستُعالج مسألة المديونية، وكيف نردُّ حقوق الناس المودعين من البنوك وما هي الخطوات الإصلاحية للنظام الاقتصادي والمعالجات الاجتماعية وقضية الكهرباء، ثم الانطلاق إلى الأمور التفصيلية الأخرى”.

وحول الفراغ الرئاسي الحاصل, شدّد على أنَّ “المطلوب أنْ يتم الاتفاق بين عدد من الكتل لإنقاذ لبنان في هذه المرحلة ولإنجازالاستحقاق الرئاسي، منوها بأن المستفيد من إطالة الأزمة والتوتر هو الذي يريد أن يأخذ لبنان إلى مقلب أميركا وإلى مقلب التوتر مع المقاومة وإلى مقلب الانصياع للأوامر الأجنبية”.

وختم قاسم بالقول: “الأمر يحتاج إلى بعض الوقت وبعض الاتصالات وفي النهاية لا بد أن نصل إلى حل”.

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