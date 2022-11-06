اخماد حريق داخل شقة في حي السلم

‏اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٦:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/١١/٠٦ حريقاً شب داخل شقة تقع في الطبقة الثانية من مبنى سكني في حي السلم-ضاحية بيروت الجنوبية.

‏وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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