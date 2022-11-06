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ينقلان المخدرات من البقاع الى طرابلس لترويجها وشعبة المعلومات كشفت هويتهما.. تفاصيل

By cedro


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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام شخصَين مجهولَين بنقل كميّات من المخدّرات من البقاع إلى طرابلس بهدف ترويجها على عددٍ كبيرٍ من الزبائن.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المذكورَين وتوقيفهما.

بنتيجة الاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويتيهما، وهما كلٌّ من:

  • ر. ش. (من مواليد عام ١٩٨٠، لبناني)
  • أ. ع. (من مواليد عام ١٩٧٩، لبناني)

بتاريخ 31-10-2022، وبعد تحريّات ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصد المشتبه فيهما في محلّة سد بريصا، على متن دراجتين آليتَين من دون لوحات، حيث عملت على نصب كمينٍ محكمٍ أدّى إلى توقيفهما وضبط الدراجتين.

بتفتيشهما تمّ ضبط كميّة من حشيشة الكيف وكميّة من الكوكايين مخبّأة في داخل الدراجتين. بتفتيش منزل الموقوف الثاني تمّ ضبط كميّة من حشيشة الكيف.

بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامها بنقل المخدّرات بصورة دورية ومتكررة من بلدة مرجحين البقاعية إلى طرابلس بغية ترويجها على عددٍ كبيرٍ من الزبائن.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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