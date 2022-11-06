Home4 جرحى في حادثَي سير خلال الـ24 ساعة الماضيةلبنان 4 جرحى في حادثَي سير خلال الـ24 ساعة الماضية By admin 11/06/2022 شارك أفادت غرفة “التحكم المروري” عن سقوط 4 جرحى في حادثي سير خلال الساعات الـ24 الماضية. مواضيع متعلقة مصلحة الابحاث الزراعية: رغم التحذيرات ها هي الأمطار تتسبّب… 11/07/2022 باسيل يتطلع إلى دمشق بعدما فقد الأمل من دعم الحزب ولقاء… 11/07/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. شارك
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