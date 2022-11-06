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لبنان

تباينٌ بين “الحزب” وباسيل.. الأخير يرفض فرنجيّة

By admin


تقول مصادر متابعة إن الحركة السعودية لن تقف عند حدود تنظيم المؤتمر، بل سيكون لها مندرجات ذات فعالية أكبر في المرحلة المقبلة، بينما تعتبر مصادر لبنانية أنه لا حلّ للعقدة الرئاسية في الأفق القريب، وسط الانقسام الذي لا يزال قائماً، خصوصاً مع تسريبات من قبل حزب الله حول تبنّي ترشيح سليمان فرنجية، مع محاولات مستمرة لإقناع رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل بتبنّي ترشيح رئيس تيار المردة، وهو الأمر الذي يرفضه باسيل بشكل قاطع، وهذ ما يوسّع التباين بين الحزب و”التيار”، الذي قد يظهر أكثر في الجلسة المقررة الخميس لانتخاب رئيس، خصوصاً إذا قرر التيار الوطني الحرّ أن يصوّت باسم لانتخاب الرئيس، وأن يتخلى عن الورقة البيضاء.

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