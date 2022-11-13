Homeاردوغان: حصيلة ضحايا انفجار إسطنبول 6 قتلى و53 مصاباخبر عاجل اردوغان: حصيلة ضحايا انفجار إسطنبول 6 قتلى و53 مصابا By admin 11/13/2022 شارك الرئيس التركي: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار إسطنبول إلى 6 قتلى و53 مصابا سنعمل على معرفة من يقف وراء هذا التفجير والتأكد من أنه سينال عقابه محاولات التنظيمات الإرهابية النيل من تركيا ستبوء بالفشل مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إسطنبولاردوغانانفجارحصيلةخبرضحاياعاجلقتلىمصابا شارك
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