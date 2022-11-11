Homeمعهد أديسون: الجمهوريون حصولوا على 211 مقعد في الكونجرس والديمقراطيون فازوا بـ 198 مقعدخبر عاجل معهد أديسون: الجمهوريون حصولوا على 211 مقعد في الكونجرس والديمقراطيون فازوا بـ 198 مقعد By admin 11/11/2022 شارك معهد أديسون للاستطلاعات: الجمهوريون حصولوا على 211 مقعد في الكونجرس والديمقراطيون فازوا بـ 198 مقعد مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أديسون:الجمهوريونالكونجرسحصولواخبرعاجلفازوامعهدمقعدوالديمقراطيون شارك
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