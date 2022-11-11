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معهد أديسون: الجمهوريون حصولوا على 211 مقعد في الكونجرس والديمقراطيون فازوا بـ 198 مقعد

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معهد أديسون للاستطلاعات: الجمهوريون حصولوا على 211 مقعد في الكونجرس والديمقراطيون فازوا بـ 198 مقعد

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