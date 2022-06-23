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نتائج اليانصيب الوطني اللبناني رقم 24 الخميس 23 حزيران 2022

By admin
نتائج اليانصيب الوطني اللبناني رقم 24 الخميس 23 حزيران 2022
نتائج اليانصيب الوطني اللبناني رقم 24 الخميس 23/6/2022

يجري سحب اليانصيب اللبناني مساء كل خميس على تلفزيون لبنان، وننشر نتائج اليانصيب على موقعنا بعد صدور النتيجة.

نتائج سحب اليانصيب الوطني اللبناني رقم 24 اليوم الخميس 23 حزيران 2022:


Thursday 23rd June 2022  		24 نتائج اليانصيب الوطني اللبناني: الاصدار العادي رقم
ORDINARY DRAW NUMBER: 24, 2022-06-23
08212 L.L. 220,000,0002200000 Consolation Lots 10 L.L.08213082220831209212182120821108202081120721298212
09704 L.L. 110,000,0001100000 Consolation Lots 10 L.L.09705097140980400704197040970309794096040870499704
01325 L.L. 5,000,00050000 Consolation Lots 10 L.L.01326013350142502325113250132401315012250032591325
02282 L.L. 2,000,00020000 Consolation Lots 10 L.L.02283022920238203282122820228102272021820128292282
07513 L.L. 1,000,00010000 Consolation Lots 10 L.L.07514075230761308513175130751207503074130651397513
55443 L.L. 1,000,00010000 Consolation Lots 10 L.L.55444554535554356443654435544255433553435444345443
31462 L.L. 1,000,00010000 Consolation Lots 10 L.L.31463314723156232462414623146131452313623046221462
01311 L.L. 1,000,00010000 Consolation Lots 10 L.L.01312013210141102311113110131001301012110031191311
09884 L.L. 1,000,00010000 Consolation Lots 10 L.L.09885098940998400884198840988309874097840888499884
 L.L. 1,000,00010000 Consolation Lots 10 L.L.1111199999

يجري سحب اليانصيب اللبناني مساء كل خميس على تلفزيون لبنان

اليانصيب الوطني اللبناني

Tickets Ending with: (from series A and B)

ORDINARY DRAW NUMBER: 24, 2022-06-23
70 Tickets ending with830Win L.L. 30000
700 Tickets ending with52Win L.L. 20000
7000 Tickets ending with8Win L.L. 10000
7 Tickets ending with2507Win L.L. 500000
7 Tickets ending with1598Win L.L. 200000
7 Tickets ending with1275Win L.L. 100000
7 Tickets ending with8721Win L.L. 75000

يجري سحب اليانصيب اللبناني مساء كل خميس على تلفزيون لبنان

اليانصيب الوطني اللبناني

Tickets Covers Numbers ending with

ORDINARY DRAW NUMBER: 24, 2022-06-23
14 Covers Numbers ending with607-483Win L.L. 100000

نتائج اليانصيب الوطني اللبناني رقم ٢٤ اليوم الخميس 23/06/2022، yanasib 24

نتائج السحب السابق من اليانصيب الوطني اللبناني

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