نتائج اليانصيب الوطني اللبناني رقم 24 الخميس 23 حزيران 2022
يجري سحب اليانصيب اللبناني مساء كل خميس على تلفزيون لبنان، وننشر نتائج اليانصيب على موقعنا بعد صدور النتيجة.
نتائج سحب اليانصيب الوطني اللبناني رقم 24 اليوم الخميس 23 حزيران 2022:
Thursday 23rd June 2022
|24 نتائج اليانصيب الوطني اللبناني: الاصدار العادي رقم
|ORDINARY DRAW NUMBER: 24, 2022-06-23
|08212
|L.L. 220,000,000
|2200000 Consolation Lots 10 L.L.08213082220831209212182120821108202081120721298212
|09704
|L.L. 110,000,000
|1100000 Consolation Lots 10 L.L.09705097140980400704197040970309794096040870499704
|01325
|L.L. 5,000,000
|50000 Consolation Lots 10 L.L.01326013350142502325113250132401315012250032591325
|02282
|L.L. 2,000,000
|20000 Consolation Lots 10 L.L.02283022920238203282122820228102272021820128292282
|07513
|L.L. 1,000,000
|10000 Consolation Lots 10 L.L.07514075230761308513175130751207503074130651397513
|55443
|L.L. 1,000,000
|10000 Consolation Lots 10 L.L.55444554535554356443654435544255433553435444345443
|31462
|L.L. 1,000,000
|10000 Consolation Lots 10 L.L.31463314723156232462414623146131452313623046221462
|01311
|L.L. 1,000,000
|10000 Consolation Lots 10 L.L.01312013210141102311113110131001301012110031191311
|09884
|L.L. 1,000,000
|10000 Consolation Lots 10 L.L.09885098940998400884198840988309874097840888499884
|L.L. 1,000,000
|10000 Consolation Lots 10 L.L.1111199999
يجري سحب اليانصيب اللبناني مساء كل خميس على تلفزيون لبنان
اليانصيب الوطني اللبناني
Tickets Ending with: (from series A and B)
|ORDINARY DRAW NUMBER: 24, 2022-06-23
|70 Tickets ending with
|830
|Win L.L. 30000
|700 Tickets ending with
|52
|Win L.L. 20000
|7000 Tickets ending with
|8
|Win L.L. 10000
|7 Tickets ending with
|2507
|Win L.L. 500000
|7 Tickets ending with
|1598
|Win L.L. 200000
|7 Tickets ending with
|1275
|Win L.L. 100000
|7 Tickets ending with
|8721
|Win L.L. 75000
يجري سحب اليانصيب اللبناني مساء كل خميس على تلفزيون لبنان
اليانصيب الوطني اللبناني
Tickets Covers Numbers ending with
|ORDINARY DRAW NUMBER: 24, 2022-06-23
|14 Covers Numbers ending with
|607-483
|Win L.L. 100000
نتائج اليانصيب الوطني اللبناني رقم ٢٤ اليوم الخميس 23/06/2022، yanasib 24
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