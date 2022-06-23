نتائج اليانصيب الوطني اللبناني رقم 24 الخميس 23 حزيران 2022

نتائج اليانصيب الوطني اللبناني رقم 24 الخميس 23/6/2022

يجري سحب اليانصيب اللبناني مساء كل خميس على تلفزيون لبنان، وننشر نتائج اليانصيب على موقعنا بعد صدور النتيجة.

نتائج سحب اليانصيب الوطني اللبناني رقم 24 اليوم الخميس 23 حزيران 2022:



Thursday 23rd June 2022 24 نتائج اليانصيب الوطني اللبناني: الاصدار العادي رقم

ORDINARY DRAW NUMBER: 24, 2022-06-23 08212 L.L. 220,000,000 2200000 Consolation Lots 10 L.L.08213082220831209212182120821108202081120721298212 09704 L.L. 110,000,000 1100000 Consolation Lots 10 L.L.09705097140980400704197040970309794096040870499704 01325 L.L. 5,000,000 50000 Consolation Lots 10 L.L.01326013350142502325113250132401315012250032591325 02282 L.L. 2,000,000 20000 Consolation Lots 10 L.L.02283022920238203282122820228102272021820128292282 07513 L.L. 1,000,000 10000 Consolation Lots 10 L.L.07514075230761308513175130751207503074130651397513 55443 L.L. 1,000,000 10000 Consolation Lots 10 L.L.55444554535554356443654435544255433553435444345443 31462 L.L. 1,000,000 10000 Consolation Lots 10 L.L.31463314723156232462414623146131452313623046221462 01311 L.L. 1,000,000 10000 Consolation Lots 10 L.L.01312013210141102311113110131001301012110031191311 09884 L.L. 1,000,000 10000 Consolation Lots 10 L.L.09885098940998400884198840988309874097840888499884 L.L. 1,000,000 10000 Consolation Lots 10 L.L.1111199999

يجري سحب اليانصيب اللبناني مساء كل خميس على تلفزيون لبنان

اليانصيب الوطني اللبناني

Tickets Ending with: (from series A and B)

ORDINARY DRAW NUMBER: 24, 2022-06-23 70 Tickets ending with 830 Win L.L. 30000 700 Tickets ending with 52 Win L.L. 20000 7000 Tickets ending with 8 Win L.L. 10000 7 Tickets ending with 2507 Win L.L. 500000 7 Tickets ending with 1598 Win L.L. 200000 7 Tickets ending with 1275 Win L.L. 100000 7 Tickets ending with 8721 Win L.L. 75000

يجري سحب اليانصيب اللبناني مساء كل خميس على تلفزيون لبنان

اليانصيب الوطني اللبناني

Tickets Covers Numbers ending with

ORDINARY DRAW NUMBER: 24, 2022-06-23 14 Covers Numbers ending with 607-483 Win L.L. 100000

نتائج اليانصيب الوطني اللبناني رقم ٢٤ اليوم الخميس 23/06/2022، yanasib 24

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