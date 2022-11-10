اللوتو اللبناني 2057 | نتائج سحب اللوتو 2057 – اللوتو ٢٠٥٧ – الإثنين 14/11/2022 – 2057 Lebanon Loto

اللوتو اللبناني 2057 الاثنين 14-10-2022

نتيجة سحب لعبة اللوتو اللبناني ٢٠٥٧ الاثنين 14-11-2022 كذلك سحب زيد الاثنين نتائج 2057 في ١٤ تشرين الثاني 2022 اللوتو ١٤-١١-٢٠٢٢ lebanese loto 2057 -lebanon loto, results today.



نتائج اللوتو اللبناني اليوم الاثنين 14-11-2022:

نتائج سحب اللوتو اللبناني رقم 2057 الاثنين 14 تشرين الثاني 2022, كذلك سحب لعبة زيد and zeed 2057 تاريخ 14-11-2022، loto 2055:

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السحب يصدر عن شركة اليانصيب الوطني اللبناني, و جوائز اللوتو رقم السحب: ٢٠٥٧ ، كذلك جوائز سحب زيد 2057 سحب الاثنين والتاريخ ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٢ اللوتو اللبناني من لبنان, اللوتو هذا الاسبوع واليوم.

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نتائج اللوتو 2057

نتيجة سحب اللوتو اللبناني اليوم الإثنين 14/11/2022 للحصول على الأرقام الرابحة كما لعبة زيد، مساء اليوم الإثنين يتم متابعة الإعلان عن نتائج سحب اللوتو اللبناني السحب رقم 2057 بتاريخ اليوم الإثنين عبر شاشة التلفزيون.

نتيجة اللوتو اليوم lotto 2057

ينقل عبر موقعنا سيدر نيوز بعد ذلك، وإعلان الارقام الستة الرابحة والفائز في سحب اليوم الاثنين كذلك سيقام ايام الخميس من كل أسبوع مساء على الهواء لايف، أمام كل المشاهدين اللبنانيين والعرب.

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LEBANON NATIONAL LOTTERY

WHAT IS ZEED

Zeed is a draw game that can be played along with the Loto.

The player is assigned, by the machine, a random 5 digit number. Zeed draws take place right after the Loto draws (every Monday and Thursday).

If the last 2 digits of the winning Zeed number match the last 2 digits of your Zeed number, then you are eligible for a prize. The more digits you match (starting with the rightmost digit) the higher your prize!

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نتائج اللوتو اللبناني 14-11-2022

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