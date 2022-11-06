اللوتو اللبناني 2055 | نتائج سحب اللوتو 2055 – اللوتو ٢٠٥٥ – الإثنين 7/11/2022 – 2055 Lebanon Loto

نتائج سحب اللوتو 2055 – اللوتو ٢٠٥٥ – الإثنين 7/11/2022

اليكم نتيجة سحب لعبة اللوتو اللبناني ٢٠٥٥ الاثنين 7-11-2022 كذلك سحب زيد الاثنين نتائج 2055 في ٧ تشرين الثاني 2022 اللوتو ٧-١١-٢٠٢٢ lebanese loto 2055 -lebanon loto, results today.



نتائج اللوتو اللبناني اليوم الاثنين 7-11-2022:

نتائج سحب اللوتو اللبناني رقم 2055 الاثنين 7 تشرين الثاني 2022, كذلك سحب لعبة زيد and zeed 2055 تاريخ 7-11-2022، loto 2055:

1 . 10 . 15 . 22 . 32 . 40

الرقم الاضافي: 21



جائزة اللوتو

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السحب يصدر عن شركة اليانصيب الوطني اللبناني, و جوائز اللوتو رقم السحب: ٢٠٥٥، كذلك جوائز سحب زيد 2055 سحب الاثنين والتاريخ ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٢ اللوتو اللبناني من لبنان, اللوتو هذا الاسبوع واليوم.

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نتائج اللوتو 2055

نتيجة سحب اللوتو اللبناني اليوم الإثنين 7/11/2022 للحصول على الأرقام الرابحة كما لعبة زيد، مساء اليوم الإثنين يتم متابعة الإعلان عن نتائج سحب اللوتو اللبناني السحب رقم 2055 بتاريخ اليوم الإثنين عبر شاشة التلفزيون.

نتيجة اللوتو اليوم lotto 2055

ينقل عبر موقعنا سيدر نيوز بعد ذلك، وإعلان الارقام الستة الرابحة والفائز في سحب اليوم الاثنين كذلك سيقام ايام الخميس من كل أسبوع مساء على الهواء لايف، أمام كل المشاهدين اللبنانيين والعرب.

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LEBANON NATIONAL LOTTERY

WHAT IS ZEED

Zeed is a draw game that can be played along with the Loto.

The player is assigned, by the machine, a random 5 digit number. Zeed draws take place right after the Loto draws (every Monday and Thursday).

If the last 2 digits of the winning Zeed number match the last 2 digits of your Zeed number, then you are eligible for a prize. The more digits you match (starting with the rightmost digit) the higher your prize!

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