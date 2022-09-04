اللوتو اللبناني 2037 نتائج آخر سحب | اللوتو 2037 الإثنين 5 ايلول 2022 Lebanon Loto 2037 | اللوتو ٢٠٣٧

اللوتو 2037 – الإثنين 5 ايلول 2022

نتائج سحب اللوتو اللبناني 2037 الاثنين 5-9-2022 ونتيجة سحب زيد اليوم نتائج 2037 في 5 ايلول 2022 اللوتو ٥–٩-٢٠٢٢ lebanon loto 2037 its lebanese loto, the result today.

أرقام اللوتو اللبناني الستة الاساسية:

اليكم نتائج سحب اللوتو اللبناني رقم 2037 الاثنين 5 ايلول 2022, كذلك سحب لعبة زيد and zeed 2037 تاريخ 5-9-2022، loto 2037 :

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اللوتو اللبناني من لبنان, اللوتو هذا الاسبوع، يصدر عن شركة اليانصيب الوطني اللبناني, و جوائز اللوتو رقم السحب: ٢٠٣٧، كذلك جوائز سحب زيد 2037 سحب الاثنين والتاريخ ٥ ايلول ٢٠٢٢ .

نتائج اللوتو 2037

سحب اللوتو اللبناني اليوم الإثنين 5/9/2022 للحصول على الأرقام الرابحة كما لعبة زيد، مساء اليوم الإثنين يتم متابعة الإعلان عن نتائج سحب اللوتو اللبناني السحب رقم 2037 بتاريخ اليوم الإثنين عبر شاشة التلفزيون.

سحب اليوم

حيث ننقلها عبر موقعنا سيدر نيوز بعد ذلك، وإعلان الأرقام الستة الرابحة والفائز في سحب اليوم كذلك سيقام اليام الخميس من كل أسبوع مساء على الهواء لايف، أمام كل المشاهدين اللبنانيين والعرب.

نتيجة اللوتو اللبناني

مع اللوتو 2037 و نتائج زيد اللوتو اللبناني هي أرقام السحب رقم 2037, اللوتو اللبناني هو اخر سحب من اللوتو اللبناني اليوم الإثنين 5/9/2022، اللوتو اللبناني اليوم رقم السحب 2037.

اللوتو اللبناني 2037

اللوتو اللبناني 2037 هو اللوتو ٢٠٣٧ الاثنين 5-9-2022 ونتيجة سحب زيد loto 2037 loto نقدم اليوم نتائج اللوتو 2037 في ٥ ايلول 2022 اللوتو ٥-٩-٢٠٢٢ ، lebanon loto 2037 from lebanese loto result today.

Lebanon loto results

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اللوتو اللبناني من اليانصيب الوطني اللبناني هذا اليوم ، اللوتو ٢٠٣٧.

سحب اللوتو اللبناني اليوم

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LEBANESE NATIONAL LOTTERY

WHAT IS ZEED?

Zeed is a draw game that can be played along with the Loto.

The player is assigned, by the machine, a random 5 digit number. Zeed draws take place right after the Loto draws (every Monday and Thursday).

If the last 2 digits of the winning Zeed number match the last 2 digits of your Zeed number, then you are eligible for a prize. The more digits you match (starting with the rightmost digit) the higher your prize!

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