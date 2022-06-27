نتائج اللوتو 2017 | اللوتو اللبناني 2017 الإثنين 27/6/2022 Lebanon Loto 2017 | سحب اللوتو ٢٠١٧

اللوتو اللبناني 2017 الاثنين 27/6/202

نتائج سحب اللوتو اللبناني 2017 الاثنين 27-6-2022 ونتيجة سحب زيد اليوم نتائج 2017 في 27 حزيران 2022 اللوتو ٢٧-٦-٢٠٢٢ lebanon loto 2017 its lebanese loto, the result today.

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اليكم نتائج سحب اللوتو اللبناني رقم 2017 الاثنين 27 حزيران 2022, كذلك سحب لعبة زيد and zeed 2017 تاريخ 27-6-2022، loto 2017 :

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اللوتو اللبناني من لبنان, اللوتو هذا الاسبوع، يصدر عن شركة اليانصيب الوطني اللبناني, و جوائز اللوتو رقم السحب: ٢٠١٧ ، كذلك جوائز سحب زيد 2017 سحب الاثنين والتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢٢ .

نتائج اللوتو 2017

سحب اللوتو اللبناني اليوم الإثنين 27/6/2022 للحصول على الأرقام الرابحة كما لعبة زيد، مساء اليوم الإثنين يتم متابعة الإعلان عن نتائج سحب اللوتو اللبناني السحب رقم 2017 بتاريخ اليوم الإثنين عبر شاشة التلفزيون.

سحب اليوم

حيث ننقلها عبر موقعنا سيدر نيوز بعد ذلك، وإعلان الأرقام الستة الرابحة والفائز في سحب اليوم كذلك سيقام اليام الخميس من كل أسبوع مساء على الهواء لايف، أمام كل المشاهدين اللبنانيين والعرب.

نتيجة اللوتو اللبناني

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اللوتو اللبناني 2017

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Lebanon Loto

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سحب اللوتو اللبناني اليوم

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LEBANESE NATIONAL LOTTERY

WHAT IS ZEED?

Zeed is a draw game that can be played along with the Loto.

The player is assigned, by the machine, a random 5 digit number. Zeed draws take place right after the Loto draws (every Monday and Thursday).

If the last 2 digits of the winning Zeed number match the last 2 digits of your Zeed number, then you are eligible for a prize. The more digits you match (starting with the rightmost digit) the higher your prize!

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