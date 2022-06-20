نتائج اللوتو 2015 | اللوتو اللبناني 2015 الإثنين 20/6/2022 Lebanon Loto 2015 | سحب اللوتو ٢٠١٥

اللوتو اللبناني 2015 الإثنين 20/6/20222

نتائج سحب اللوتو اللبناني 2015 الاثنين 20-6-2022 ونتيجة سحب زيد اليوم نتائج 2015 في 20 حزيران 2022 اللوتو ٢٠-٦-٢٠٢٢ lebanon loto 2015 its lebanese loto, the result today.

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اليكم نتائج سحب اللوتو اللبناني رقم 2015 الاثنين 20 حزيران 2022, كذلك سحب لعبة زيد and zeed 2015 تاريخ 20-6-2022، loto 2015 :

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اللوتو اللبناني من لبنان, اللوتو هذا الاسبوع، يصدر عن شركة اليانصيب الوطني اللبناني, و جوائز اللوتو رقم السحب: ٢٠١٥ ، كذلك جوائز سحب زيد 2015 سحب الاثنين والتاريخ ٢٠ حزيران ٢٠٢٢ .

نتائج اللوتو 2015

سحب اللوتو اللبناني اليوم الإثنين 20/6/2022 للحصول على الأرقام الرابحة كما لعبة زيد، مساء اليوم الإثنين يتم متابعة الإعلان عن نتائج سحب اللوتو اللبناني السحب رقم 2015 بتاريخ اليوم الإثنين عبر شاشة التلفزيون.

سحب اليوم

حيث ننقلها عبر موقعنا سيدر نيوز بعد ذلك، وإعلان الأرقام الستة الرابحة والفائز في سحب اليوم كذلك سيقام اليام الخميس من كل أسبوع مساء على الهواء لايف، أمام كل المشاهدين اللبنانيين والعرب.

نتيجة اللوتو اللبناني

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اللوتو اللبناني 2015

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LEBANESE NATIONAL LOTTERY

WHAT IS ZEED?

Zeed is a draw game that can be played along with the Loto.

The player is assigned, by the machine, a random 5 digit number. Zeed draws take place right after the Loto draws (every Monday and Thursday).

If the last 2 digits of the winning Zeed number match the last 2 digits of your Zeed number, then you are eligible for a prize. The more digits you match (starting with the rightmost digit) the higher your prize!

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