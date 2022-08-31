توقعات مولود برج الثور الأربعاء 31-8-2022 عاطفيا ومهنيا

عاطفياً: تسير الأمور مع الحبيب بشكل رائع وذلك يعود بشكل رئيسي إلى مزاجك الرصين وطباعك المرنة.

صحياً: تتقبل النصائح الغذائية بكل طيبة خاطر وتعمل على تنفيذها بحذافيرها.

مهنياً: هذا اليوم يكون الأنسب جداً لتسوية قضية عالقة للمرة الأخيرة أو للمصالحة أو لكسب تأييد معيّن.

عاطفياً: لا تؤثر فيك الضغوط فأنت تتمتع بحماية تعزّز الثقة بالنفس وتقوّي المعنويات، وتكون أنت مصدر الدّعم والثبات في هذه العلاقة.

صحياً: قد تنقلب الأمور رأساً على عقب، بسبب إهمالك القيام بما يلزم للحفاظ على صحتك.